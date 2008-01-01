Рой Джонс захотел реванша с Майком Тайсоном

Американский боксер Рой Джонс-младший сказал, что согласен на повторный поединок против своего соотечественника Майка Тайсона.



Показательный бой между 54-летним Тайсоном и 51-летним Джонсом-младшим прошел в Лос-Анджелесе (США) и завершился вничью. Бой состоял из восьми раундов по две минуты каждый и проходил без зрителей.



"Мы должны сделать это снова. Все любят Майка, я тоже люблю Майка. Когда он бьет по голове, по корпусу, все болит. Удары по телу определено сказались, такие удары изнуряют тело. Я поговорю со своей семьей, узнаю, что они думают по этому поводу, если они захотят это повторить, мы сделаем это снова", - цитирует Джонса Р-Спорт со ссылкой на Mirror.



Джонс-младший, вышедший на поединок в перчатках, которые были раскрашены в цвета клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", сказал, что посвящает бой с Тайсоном погибшему Кобе Брайанту.



"Я должен был посвятить этот бой Кобе. Для меня Майкл Джордан всегда был величайшим. Но Кобе - выдающийся талант. И нам всем его очень не хватает", - сказал Джонс.



Пятикратный чемпион НБА Брайант и его дочка Джанна погибли в результате крушения вертолета 26 января в Калабасасе (штат Калифорния). Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс" на протяжении 20 сезонов.