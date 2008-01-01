Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился ничьей

Состоялся выставочный поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим, сообщают Vesti.kz.



Бой, рассчитанный на восемь раундов по две минуты, прошел на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США) и завершился вничью.



Тайсон резво начал поединок, Джонс действовал вторым номером, а в одном из моментов пропустил акцентированный удар, который стойко перенес на ногах.



Во втором раунде Тайсон продолжал наседать и немного потрепал Джонса, уступавшего Майку в резкости и агрессивности.



В третьей двухминутке Джонс то и дело клинчевал, продолжая уступать Тайсону по количеству выброшенных ударов.



Последующие раунды также прошли с преимуществом Тайсона, однако судьи вынесли неожиданный вердикт - ничья.