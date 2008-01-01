Боксер GGG Promotions показал подготовку к бою в карде у Головкина

Казахстанский боксер Али Ахмедов
(16-0, 12 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео подготовки к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Продолжаем подготовку. Увидимся 18 декабря! Всем хороших выходных друзья!", - говорится в подписи к видео.
Ахмедов выступит в андеркарте у Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО) 18 декабря в Холливуде. При этом пока неизвестно, с кем он будет биться в 12-раундовом поединке.
Ахмедов владеет титулом WBC International Silver во втором среднем весе, а его интересы представляет GGG Promotions. В своем последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, Али нокаутировал
американца Эндрю Эрнандеса.
В главном же событии вечера Головкин подерется против поляка Камила Шереметы
(21-0, 5 KO). Поединок покажут на стриминговой платформе DAZN. На кону будут стоять два титула, которые Головкин завоевал во встрече с украинцем Сергеем Деревянченко.