Боксер GGG Promotions показал подготовку к бою в карде у Головкина

Шоу состоится 18 декабря.

Фото: instagram.com/ali_akhmedov_officialpage
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Сегодня 10:25
Казахстанский боксер Али Ахмедов (16-0, 12 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео подготовки к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Продолжаем подготовку. Увидимся 18 декабря! Всем хороших выходных друзья!", - говорится в подписи к видео.

Ахмедов выступит в андеркарте у Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) 18 декабря в Холливуде. При этом пока неизвестно, с кем он будет биться в 12-раундовом поединке.

Ахмедов владеет титулом WBC International Silver во втором среднем весе, а его интересы представляет GGG Promotions. В своем последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, Али нокаутировал американца Эндрю Эрнандеса.

В главном же событии вечера Головкин подерется против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO). Поединок покажут на стриминговой платформе DAZN. На кону будут стоять два титула, которые Головкин завоевал во встрече с украинцем Сергеем Деревянченко.
Метки:
Профессиональный бокс Ахмедов Али Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 10:25
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