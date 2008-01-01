Британский проспект бросил вызов Усику после досрочной победы в титульном бою

Британский тяжеловес Джозеф Джойс
победил нокаутом соотечественника Дэниела Дюбуа
в главном событии вечера в Лондоне
и
завоевал
вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в тяжелом весе, сообщает "Спорт-Экспресс"
.
К шестому раунду у Дюбуа практически закрылся глаз. В десятом раунде, после очередного джеба Джойса, Дюбуа отошел, коснулся глаза, а затем опустился на колено и не поднялся до окончания отсчета рефери.
Теперь на счету 35-летнего Джойса 12 побед в 12 боях на профессиональном ринге (11 нокаутов). Для 23-летнего Дюбуа это поражение стало первым в профессиональной карьере (при 15 победах, 14 из которых - КО/ТКО). Джойс - серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в весовой категории свыше 91 килограмма.
После боя Джойс во флеш-интервью бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику
(18-0). "Усик! Усик, я готов к тебе, Усик!" - сказал он. Эту фразу Усик использовал перед боем с британцем Дереком Чисорой, который прошел 30 октября - украинец победил решением судей.