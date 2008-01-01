Елеусинов превзошел Кроуфорда после победы нокаутом в бою за первый титул

Казахстанский проспект полусреднего веса Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) после победы в первом титульном бою превзошел бывшего абсолютного чемпиона мира из США Теренса Кроуфорда. Об этом сообщает Boxingscene.com.

Елеусинов завоевал титул IBF Intercontinental в полусреднем весе, нокаутировав во втором раунде экс-чемпиона Джулиуса Индонго из Намибии (23-4, 12 КО). Видео можно посмотреть здесь.

"Данияр Елеусинов стал третьим соперником, нокаутировавшим Джулиуса Индонго. По крайней мере он избавился от Индонго в том же раунде, в котором его нокаутировал Реджис Прогрейс, и на один раунд раньше, чем его удосрочил Теренс Кроуфорд. Елеусинов сбил Индонго с ног по одному разу в первом и втором раундах, и рефери Кристофер Янг остановил поединок после того, как Индонго поднялся после второго нокдауна", - пишет издание.