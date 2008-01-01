Чавес-младший одержал досрочную победу в бою с тремя нокдаунами

Хотя поначалу он не выглядел фаворитом.

Фото: es-mexico.com©
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Сегодня 13:48

В Кульякане (Мексика) состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой Хулио Сезара Чавеса-младшего против эквадорца Джейсона Минду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок полутяжелого веса был запланирован на десять раундов. В самом начале поединка у Чавеса-младшего открылось кровотечение из носа и он не выглядел фаворитом в первом раунде. Но уже во втором мексиканец отправил соперника в нокдаун. Затем он повторил это в третьем и четвертом раундах. В итоге угол Минды отказался от продолжения боя. 

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Сегодня 13:48
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