Чавес-младший одержал досрочную победу в бою с тремя нокдаунами

В Кульякане (Мексика) состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой Хулио Сезара Чавеса-младшего против эквадорца Джейсона Минду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок полутяжелого веса был запланирован на десять раундов. В самом начале поединка у Чавеса-младшего открылось кровотечение из носа и он не выглядел фаворитом в первом раунде. Но уже во втором мексиканец отправил соперника в нокдаун. Затем он повторил это в третьем и четвертом раундах. В итоге угол Минды отказался от продолжения боя.