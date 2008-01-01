Прямая трансляция боя Майк Тайсон - Рой Джонс

Утром 29 ноября по казахстанскому времени состоится поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим, сообщают Vesti.kz.

Бой пройдет на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США). Он будет состоять из восьми раундов.

Шоу получило название "Битва легенд". А WBC подготовил специальный пояс.

В Казахстане в прямом эфире бой Тайсон - Джонс покажет Qazsport. Начало трансляции в 07:50 по времени Нур-Султана. Посмотреть поединок можно на сайте телеканала.

Прямая трансляция боя Тайсон - Джонс >>>>>>>

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