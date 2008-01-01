Майк Тайсон и Рой Джонс прошли взвешивание перед боем

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший прошли официальное взвешивание накануне боя, сообщают Vesti.kz.

По казахстанскому времени бой состоится завтра утром, 29 ноября, на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США). Он пройдет в восьмираундовом формате и станет главным на шоу под названием "Битва легенд". WBC подготовил специальный пояс.

Тайсон оказался немного тяжелее оппонента. Его вес составил ровно сто килограммов. Тогда Джонс показал на весах 95,3 килограмма.

Напомним. на счету 53-летнего Тайсона 58 боев в профи, 50 из которых он выиграл. В своем последнем поединке в 2005 году он досрочно проиграл Брайану Макбрайду.

51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений. В последний раз он выходил на ринг два года назад, победив Скотта Сигмона.

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