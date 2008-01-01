Позор? Видео скандального боя экс-соперников Головкина

Один из оппонентов жестко возмутился.

Фото: ringtv.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 15:12

Предлагаем вашему вниманию хайлайты боя экс-соперников Геннадия Головкина, который завершился скандалом

В рамках главного события вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США) Дэниэл Джейкобс по итогам 12 раундов победил Габриэля Росадо раздельным решением судей. При этом ринг-анонсер сначала объявил другой результат. Росадо назвал это позором. 

Напомним, шоу посетил GGG. А в карде выступил казахстанец Данияр Елеусинов, который нокаутировал экс-чемпиона и завоевал первый титул в карьере.

Видео боя, или как Елеусинов дважды отправил Индонго в нокдаун и завоевал первый титул в профи

Метки:
Джейкобс Дэниэл Росадо Габриэль Геннадий GGG Головкин Профессиональный бокс Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 15:12
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