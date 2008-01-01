Бой экс-соперников Головкина в США завершился скандалом

Победный бой американца Дэниэла Джейкобса над Габриэлем Росадо из Пуэрто-Рико завершился скандалом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры провели довольно скучный поединок, скорее похожий на спарринг, который стал главным на шоу в Голливуде (штат Флорида, США). По итогам 12 раундов, в которых сложно было выделить преимущество того или иного оппонента, Джейкобс выиграл раздельным решением судей.

Но сначала успех начал праздновать Росадо. Именно его сначала объявил победителем ринг-анонсер. Но затем рефери поднял руку американца.

После боя Росадо заявил, что не согласен с таким решением, так как считает, что перебоксировал Джейкобса. И всю эту ситуацию назвал позором.

Отметим, что этот вечер бокса посетил Геннадий Головкин. Оба боксера в свое время ему проиграли. В январе 2013 года Росадо уступил GGG техническим нокаутом в седьмом раунде, а Джейкобс в марте 2017-го продержался все 12 раундов, но проиграл судейским решением.

Также в карде этого шоу выступил казахстанец Данияр Елеусинов, который нокаутировал экс-чемпиона и завоевал первый титул в карьере.