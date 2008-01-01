Видео боя, или как Елеусинов дважды отправил Индонго в нокдаун и завоевал первый титул в профи

Предлагаем вашему вниманию видео победного боя олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО), в котором он победил экс-чемпиона мира Джулиуса Индонго и завоевал пояса IBF Intercontinental в полусреднем весе.

Рефери остановил поединок во втором раунде, после того как казахстанец во второй раз отправил соперника в нокдаун.

Комментируя победу, Елеусинов рассказал о своем плане и готовности к большим соперникам.

Напомним, бой казахстанца состоялся в карде шоу в Голливуде (штат Флорида, США), где главной является встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25-12-1, 14 КО). Вечер бокса посетил GGG.