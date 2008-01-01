"Я по-спортивному голоден". Елеусинов прокомментировал завоевание первого титула в профи

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) прокомментировал победу в бою с Джулиусом Индонго и завоевание пояса IBF Intercontinental в полусреднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

В прямом эфире после поединка "Казахский гром" отметил, что шаг за шагом идет к своей цели и готов к соперникам, которые стоят выше в рейтинге.

- Я счастлив. Я очень хорошо готовился к этому бою. Он говорил, что для него будет легкий бой. Но я ему сказал, что я тяжелый соперник. Я сказал, что обещаю, что для него легким бой не будет, а, скорее всего, он будет легким для меня.

- Какой был твой план?

- В первом раунде я хотел больше поработать джебом. Хотел выманить его на себя, раскрыть. И я доволен, что мне удалось подключить свою левую руку и закончить бой.

- Коронавирус и пандемия осложнили тренировочный процесс для многих боксеров. Но ты выглядел очень сфокусированным и подготовленным к этому бою.

- Да, действительно, я был очень хорошо готов к этому бою. Потому что я по-спортивному голоден. И хотел добиться победы именно в сегодняшнем бою.

- Ты, можно сказать, новая звезда в этом дивизионе.

- Я надеюсь на это. Шаг за шагом я иду к своей цели. Думаю, после этого боя я поднимусь в рейтингах. С любым боксером, которого мне представит промоутер, я готов встретиться, со всеми, кто стоит выше меня в рейтинге. Алга, Казахстан!

Напомним, Елеусинов победил Индонго техническим нокаутом. Рефери остановил поединок после нокдаунов в двух первых раундах.

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