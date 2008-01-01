"Я не кричу "дайте мне чемпиона". Отвечаю за слова". Елеусинов - о дебютном титуле, вызовах и трэштоке

Жигер Абенов

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) после завоевания пояса IBF Intercontinental в полусреднем весе в бою с экс-чемпионом мира Джулиусом Индонго из Намибии (23-3, 12 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о том, готов ли он биться с лидерами дивизиона, а также высказался об отношении к трэштоку.



Десятираундовый поединок завершился во втором раунде досрочной победой бывшего капитана сборной Казахстана, а титул от IBF стал дебютным в его профи-карьере.



- Данияр, с победой. Действовал очень быстро. Успел ли показать то, к чему был готов?

- Я не знаю, успел ли показать или нет, но я готовился к победе. И получилось то, что получилось. Выиграл. Получилось все быстро. Да, я очень доволен своей быстротой. Своим таймингом. Мне все понравилось. Сделал все качественно, благодаря Всевышнему и отцу. И тем людям, которые мне помогали. Всем спасибо. Менеджерам, Гарри Кларку.



- Кто следующий? Желаемый оппонент?

- Не знаю, посмотрим, кто следующий оппонент. Я не могу кричать сейчас: "Дайте мне того чемпиона или этого". Заранее кричать. Я не люблю такими делами заниматься. Трэштокингом. Сказать "дайте мне чемпиона", а потом не ответить за свои слова. Если я делаю, то хочу отвечать за свои слова на ринге.



Конечно, я готов к вызовам и чемпионам. Я их всех уважаю, и если мне дадут шанс, то я выйду с ними. Но не буду говорить слов, что я их размажу, и они боятся меня. Меня устраивает то, как все идет. Конечно, уровень будет подниматься. Будут давать мне соперников все лучше и лучше, если я буду выигрывать. Всем спасибо, кто болел за меня.



Добавим, что противостояние Елеусинова с Индонго стало частью вечера профессионального бокса в в Голливуде (штат Флорида, США), в главном бою которого скандалом завершилась встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина - Дэниэла Джейкобса и Габриэля Росадо. GGG посетил этот вечер бокса.

В еще одном поединке азербайджанский супертяжеловес Магомедрасул Межидов выиграл досрочно поединок у Сахрета Дельгадо из Пуэрто-Рико.