Головкин посетил вечер бокса с участием Елеусинова и своих бывших соперников

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин прибыл на вечер бокса в Голливуде (штат Флорида, США) в Seminole Hard Rock Hotel & Casino, передают Vesti.kz.

Организатором шоу является компания Matchroom Boxing, которую возглавляет со-промоутер казахстанца Эдди Хирн.

Главным событием шоу будет встреча двух бывших соперников GGG - Дэниэла Джейкобса и Габриэля Росадо. В январе 2013 года Росадо уступил Головкину техническим нокаутом в седьмом раунде, а Джейкобс в марте 2017-го продержался все 12 раундов, но проиграл судейским решением.

Также в карде этого вечера бокса олимпийский чемпион Данияр Елеусинов проведет бой с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.

Напомним, что 18 декабря в этом же городе Головкин встретится с поляком Камилом Шереметой.

Компанию GGG на вечере бокса Джейкобс - Росадо составили его брат Максим и казахстанский боксер Али Ахмедов.