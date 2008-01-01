Супертяж с победой нокаутом над Дычко вырубил оппонента в карде экс-соперников Головкина

Бронзовый призер Олимпиады-2012 и трехкратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов из Азербайджана провел третий бой в профи, передают Vesti.kz.

Его поединок прошел в андеркарте вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25-12-1, 14 КО).

Соперником 34-летнего Меджидова по восьмираундовому бою в тяжелом весе стал 26-летний проспект их Пуэрто-Рико Сахрет Дельгадо. Рефери остановил поединок в третьем раунде, решив, что оппонент не может больше выдержать удары азербайджанца.

Пока Меджидов не провел в профи ни одного полного боя, все выиграв досрочно. Дельгадо же в ринге потребовалась помощь медиков, он долго не мог покинуть свой угол, в итоге его помог унести с ринга азербайджанец.

Отметим, что Меджидов хорошо знаком казахстанским болельщикам. В решающем бою ЧМ-2013 в Алматы он нокаутировал казахстанца Ивана Дычко, а в поединке за "золото" ЧМ-2017 - выиграл решением у его соотечественника Камшыбека Кункабаева.

Напомним, что в карде этого шоу свой первый титульный поединок в карьере проведет казахстанец Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО).

Прямая трансляция титульного боя Данияра Елеусинова в карде у экс-соперников Головкина