"Белый шоколад" одержал победу в карде экс-соперников Головкина

22-летний американский проспект российского происхождения Никита Абабий по прозвищу "Белый шоколад" одержал десятую победу в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

Он стал участником вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25-12-1, 14 КО).

Соперником Абабия был его 34-летний соотечественник Брэндон Мэддокс, за плечами которого было три поражения в 11 боях. Бой в суперсреднем весе был запланирован на шесть раундов и продлился всю дистанцию. Абабий одержал победу решением судей.

Также в карде этого вечера бокса олимпийский чемпион Данияр Елеусинов проведет бой с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.

На шоу в качестве гостя прибыл GGG.

Прямая трансляция титульного боя Данияра Елеусинова в карде у экс-соперников Головкина