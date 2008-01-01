Соперники Головкина провели скучный бой, но Джейкобс все-таки выиграл

Бывший чемпион мира в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс одержал победу над соотечественником пуэрториканского происхождения Габриэлем Росадо, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой стал главным событием вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США) и прошел в рамках суперсредней весовой категории.

Поединок был запланирован на 12 раундов, прошел всю дистанцию, и довольно скучно. Джейкобс победил раздельным решением судей. Для него эта победа стала 37-й в профи. При этом ринг-анонсер сначала перепутал и объявил победителем Росадо, который потерпел 13-е поражение.

Напомним, оба боксера раньше встречались в ринге с Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО). В январе 2013 года Росадо уступил GGG техническим нокаутом в седьмом раунде, а Джейкобс в марте 2017-го продержался все 12 раундов, но проиграл судейским решением.

Головкин посетил этот вечер бокса. А в карде Данияр Елеусинов нокаутировал экс-чемпиона и завоевал первый титул в карьере.

Фото: Matchroom Boxing©