На пути к 21-й защите. Головкин представил проморолик к бою за два титула

Казахстанский боксер Геннадий Головкин
(40-1-1, 35 КО) на своей странице в Instagram опубликовал проморолик к поединку против поляка Камила Шереметы
(21-0, 5 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"На пути к 21-й", - говорится в подписи к видео.
Отметим, что для казахстанца это будет 21-я рекордная защита титула.
Главное событие вечера пройдет 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN.
На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и IBO, которые GGG завоевал после победы
над украинцем Сергеем Деревянченко в октябре прошлого года.