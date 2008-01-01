На пути к 21-й защите. Головкин представил проморолик к бою за два титула

Событие пройдет в Холливуде.

Фото: instagram.com/gggboxing
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Сегодня 21:04
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) на своей странице в Instagram опубликовал проморолик к поединку против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz

"На пути к 21-й", - говорится в подписи к видео. 

Отметим, что для казахстанца это будет 21-я рекордная защита титула. 

Главное событие вечера пройдет 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN. 

На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и IBO, которые GGG завоевал после победы над украинцем Сергеем Деревянченко в октябре прошлого года.
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Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил IBF IBO
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 21:04
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