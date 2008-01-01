Названа главная особенность следующего боя Головкина

Бой казахстанца Геннадия Головкина с поляком Камилом Шереметой ответит на вопросы о перспективах GGG. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказал редактор WorldBoxingNews Фил Джей.

"Головкин потерял целый год из-за пандемии. Однако поединок с Шереметой имеет особую ценность. Он проводит свою 21-ю защиту титула и может обойти Бернарда Хопкинса. Возможно, GGG мечтает побить и рекорд великого тяжеловеса Джо Луиса, который провел 25 чемпионских защит. Однако это на будущее.

Сейчас важно узнать - в какой физической форме находится казахстанский чемпион и сильно ли на него повлияла вынужденная пауза. Шеремета не самый сложный оппонент, но он молодой, техничный и самое главное - голодный до побед", - отметил Джей.

Бой пройдет 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN. На кону будут стоять два титула, которые Головкин завоевал еще в прошлом году.

При этом казахстанец может побить рекорд легендарного Бернарда Хопкинса. На данный момент у обоих по 20 победных боев в статусе чемпиона - это рекорд дивизиона. Американец сделал это в период с 1995 по 2005 год, а GGG для повторения этого достижения потребовалось на два года меньше (2010-2018).