"Хочу продемонстрировать это всем". Елеусинов ответил критикам перед титульным боем

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) прокомментировал свой предстоящий поединок против бывшего чемпиона мира из Намибии Джулиуса Индонго (23-2, 12 КО). Казахстанец ответил тем, кто критикует его стиль.

"Я хочу показать свой талант, свои силу, скорость, и то, что мой тайминг хорош. Я хочу продемонстрировать это всем, кто говорит, что у меня нет мощи и что мой стиль не для профессионального бокса", - сказал Елеусинов в интервью The Ring.

Дебютный титульный бой Елеусинова по казахстанскому времени завтра утром, 27 ноября, в андеркарте вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США). На кону десятираундового поединка будет стоять вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе. Главным же событием шоу будет встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25-12-1, 14 КО).

Напомним, что Индонго владел чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе.