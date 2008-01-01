GGG - первый в списке. Джейкобс назвал самых желанных соперников до завершения карьеры

Американец выйдет на ринг 27-го числа.

Фото: Noah K. Murray-USA TODAY Sports©
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Сегодня 22:42
Американский боксер Дэниэл Джейкобс хотел бы встретиться в ринге с Геннадием Головкиным, Саулем "Канело" Альваресом и Джермаллом Чарло перед тем, как повесить перчатки на гвоздь, сообщает Boxingnews24.com.

"Хочу реванш с Головкиным, и я знаю, что все хотят поединка с "Канело". Я определенно хотел бы снова провести с ним матч-реванш в суперсреднем весе. Третий бой я бы провел с Джермаллом Чарло - это тот парень, с которым я всегда хотел драться. 

Эти три боя меня устроили бы перед тем, как я собрался бы уйти из бокса", - сказал Джейкобс.

Отметим, что Джейкобс боксировал и с Головкиным, и Альваресом, которым проиграл решением. С казахстанцем он встречался в 2017 году в Нью-Йорке, с мексиканцем - в 2019-м в Лас-Вегасе. Ближайший поединок американец проведет против соотечественника Габриэля Росадо 27 ноября в Холливуде. Последний, кстати, также бился с GGG и в отличии от Джейкобса проиграл досрочно в седьмом раунде в 2013 году.
Метки:
Профессиональный бокс Джейкобс Дэниэл Альварес Сауль Чарло Джермалл Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
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