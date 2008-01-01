"В топы выбивается голодная молодежь". Кто способен заменить Головкина в списке звезд

Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов порассуждал на тему преемника казахстанца Геннадия Головкина в списке мировых звезд. По его словам, озвученных корреспонденту Vesti.kz, трудно выбрать кого-то одного, плюс активна сейчас молодежь.



"К счастью, свято место пусто не бывает, и сейчас в топы активно выбивается целая плеяда голодной молодежи. Особняком стоит легкий вес, где собрались Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис, Девин Хэйни и Райан Гарсиа, каждый из которых хорош по-своему. Уверенно показывают себя с отменной стороны Верджил Ортис и Джарон Эннис, Даниэль Дюбуа, Шакур Стивенсон и Стивен Фултон…



Да и непобежденные японцы Наоя Иноуэ с Косеи Танакой, покорившие уже не одну категорию, и близко не "старцы". В общем, их много, и все они не похожи друг на друга. Это радует.



Выделить кого-то одного… Пусть это место в моем списке симпатий пока побудет вакантным", - поделился Горюнов.



Напомним, следующим соперником GGG будет поляк Камил Шеремета. Поединок состоится 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США). Головкин в рекордный 21 раз проведет защиту титула - на кону будут стоять пояса по версиям IBF и IBO.