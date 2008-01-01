"Танцев не будет". Американский эксперт высказался о бое Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего

Поединок состоится 28 ноября в Staples Center в Лос-Анджелесе. Он пройдет в формате восьми раундов по две минуты. Победитель получит специальный пояс от WBC.

"Это будет очень интересно. Несомненно бой пройдет по особым правилам и настоящей войны мы не увидим. Тем не менее, возвращение "Железного Майка" является грандиозной вывеской. Тайсон провел превосходную работу и находится в потрясающей форме. Его соперник - звездный Рой Джонс, который ушел с ринга всего два года назад. Майк обещал, что танцев не будет и нас ждет "старая школа". Я не сомневаюсь в этом. Не могу назвать фаворита, но обязательно посмотрю шоу", - отметил МакКаферри.