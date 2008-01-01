"Мы приняли решение отказаться". Тренер "Канело" - о судьбе третьего боя с Головкиным и планах на звание "абсолюта"

Тренер/менеджер Эдди Рейносо утверждает, что чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) не входит в ближайшие планы его подопечного Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО). Об этом сообщает vRINGe.com.

По его словам, у мексиканца сейчас абсолютно другие приоритеты: "Если честно, мне кажется, что Альваресу будет сейчас слишком тяжело сделать лимит среднего веса. Так что единственным логичным вариантом в среднем весе может быть разве что бой с Головкиным. Хотя мне кажется, что даже казахстанцу этот вес дается очень непросто. Сейчас мы приняли решение отказаться от среднего дивизиона. Мы сосредоточены на суперсредней категории. Цель "Канело" - стать абсолютным чемпионом мира".

19 декабря мексиканец предпримет первый шаг на пути к достижению поставленной цели - сразится с чемпионом WBA британцем Каллумом Смитом. Также обладателями поясов в этом весе являются американец Калеб Плант (IBF) и британец Билли Джо Сондерс (WBO). Чемпионский титул по версии WBC является вакантным.

Головкин и "Канело" договорились о третьем бое

Головкин и Альварес ранее встречались дважды. В сентябре 2017 года они свели поединок вничью, а ровно через год минимальную победу праздновал мексиканец.