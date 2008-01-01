Марадона в 1996 году дебютировал в боксе. Досталось даже рефери

Вчера не стало одного из величайших людей в истории спорта - в возрасте 60 лет умер культовый аргентинский футболист Диего Армандо Марадона. По данным СМИ, легенда испытывал серьезные проблемы с сердцем и легкими, сообщает vRINGe.com.

Интересно, что в 1996 году Марадона попробовал себя в боксе - пообещал местному чемпиону и близкому другу Сантосу Ласиару провести бой в ринге и сдержал обещание.

Это был трехраундовый выставочный поединок, который состоялся спустя 15 лет с момента величайшего триумфа Ласиара - в 1981 году он на выезде побил и отобрал титул WBA в наилегчайшем весе у южноафриканца Петера Матебулы.

В 1996 году Ласиар уже давно был на пенсии, но вернулся на ринг ради боя с величайшим - с Марадоной, который на то время играл за аргентинского гранда "Бока Хуниорс".

На взвешивании оказалось, что бойцы представляют немного разные весовые категории: 75,3 килограмма Марадоны против 61,6 килограмма Ласиара.

На бой футболист вышел в трусах в цветах клуба "Бока Хуниорс" и залихватски принялся обмениваться ударами с Ласиаром. В какой-то момент оба бойца решили повеселить публику и переключили свое внимание на рефери - тому хорошенько досталось от драчунов.

Судьи долго думали над вердиктом и решили зафиксировать ничью.

Фото: SportTalk©