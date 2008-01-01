Стали известны гонорары Майка Тайсона и Роя Джонса за бой

Стало известно, сколько заработают легендарные американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс за поединок, который состоится утром 29 ноября в США.

По информации журналиста Yahoo! Sports Кевина Айола, Тайсон заработает за бой 10 миллионов долларов, а Джонс - примерно 3 миллиона.

Напомним, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты. WBC подготовил специальный пояс для победителя.

В послужном списке Тайсона - 58 боев, 50 из которых он выиграл. Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений.

Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Джонс последний раз бился в 2018 году и победил Скотта Сигмона.