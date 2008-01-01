Альварес отказался от боя с непобежденным чемпионом мира из США

Чемпион IBF во втором среднем весе непобежденный американец Калеб Плант (20-0-0, 12 KO) рассказал, почему не удалось организовать его бой с мексиканцем Саулем Альваресом (53-1-2, 36 KO), передает BoxingScene. По его словам, "Канело" отказался от такого варианта.

"На самом деле, было не так много шансов, что бой состоится. Они не выходили на меня с предложением. Не было ничего конкретного, просто наметки, они сделали определенные попытки, но решили отказаться. Ходило много разговоров о том, что я не готов, но это неправда", - сказал Плант.

"Я бы успел подготовиться к декабрю", - добавил боксер.

Напомним, "Канело" проведет бой 19 декабря, а его соперником стал Каллум Смит (27-0, 19 КО).

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