Головкин может сознательно чуть подрастянуть поединок - эксперт о шансах Шереметы в бою с GGG

Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов прокомментировал выбор соперника на следующий поединок, сделанный казахстанцем Геннадием Головкиным. Также в интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что проблем у GGG в предстоящем бою не будет.



"Считаю, Шеремета на данном этапе является весьма неплохим вариантом. Самое то, чтобы вновь почувствовать ринг, сбросить ржавчину, "смазать" механизмы, пристреляться и продышаться после простоя. Выходить прямо сейчас на того же "Канело" или Чарло было бы безрассудно.



А так - и обязательная защита в копилку, чтобы на будущее развязать руки, и соперник, будем откровенны, проходной. Вполне допускаю, что Геннадий может сознательно чуть подрастянуть поединок. Но в целом проблем с тем, чтобы удосрочить поляка, когда будет нужно, там быть не должно", - сказал Горюнов.



Напомним, следующим соперником GGG будет поляк Камил Шеремета. Поединок состоится в Холливуде (штат Флорида, США). Геннадий в рекордный 21 раз проведет защиту титула - на кону будут стоять пояса по версиям IBF и IBO.