Американский эксперт назвал главную интригу следующего боя Головкина

В поединке казахстанца Геннадия Головкина с поляком Камилом Шереметой есть своя интрига. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри.
"Головкина не видели в деле больше года. Это самый большой простой в его карьере. Интересно взглянуть на физическую форму GGG. Даже такой неискушенный оппонент, как Шеремета, покажет готовность казахстанца к большим боям. Сенсация возможна, ведь в боксе всякое случается.
Я не считаю бой проходным. Вполне вероятно, что это разминка перед решающей битвой с "Канело", - отметил МакКаферри.