Американский эксперт назвал главную интригу следующего боя Головкина

В поединке казахстанца Геннадия Головкина с поляком Камилом Шереметой есть своя интрига. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри.

Встреча пройдет 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показана на стриминговой платформе DAZN. На кону будут стоять два титула, которые Головкин завоевал еще в прошлом году.

"Головкина не видели в деле больше года. Это самый большой простой в его карьере. Интересно взглянуть на физическую форму GGG. Даже такой неискушенный оппонент, как Шеремета, покажет готовность казахстанца к большим боям. Сенсация возможна, ведь в боксе всякое случается.

Я не считаю бой проходным. Вполне вероятно, что это разминка перед решающей битвой с "Канело", - отметил МакКаферри.

Добавим, что GGG дважды дрался с Альваресом: первый бой закончился ничьей, а второй - скандальной победой мексиканца.