Али Ахмедов выступит в карде у Головкина за два титула. Известны и другие участники

Казахстанец не выходил в ринг с прошлого года.

Али Ахмедов. Фото: boxingscene.com©
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Сегодня 15:28
Казахстанский боксер Али Ахмедов (16-0, 12 КО) следующий бой проведет в декабре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом пока неизвестно, с кем он будет биться в 12-раундовом поединке. Но, по данным BoxRec, Ахмедов выступит в андеркарте у Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО).

Как известно, GGG подерется 18 декабря против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO). Главное событие вечера пройдет в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN. На кону будут стоять два титула, которые Головкин завоевал в поединке с украинцем Сергеем Деревянченко.

Ахмедов владеет титулом WBC International Silver во втором среднем весе, а его интересы представляет GGG Promotions. В последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, Али нокаутировал американца Эндрю Эрнандеса.

В рамках шоу Головкин - Шеремета также выступят британец Джон Райдер, американцы Ота Джонс, Решат Мати и Джалан Уокер, а также южнокореянка Хен Ми Чой. Их соперники пока также неизвестны.
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил Ахмедов Али
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Сегодня 15:28
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