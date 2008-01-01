DAZN анонсировал топовые бои с участием Головкина, "Канело" и других звезд мирового бокса

Все поединки будут показаны на этой платформе.

Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com©
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Сегодня 14:49
Стриминговый сервис DAZN на своей странице в Instagram опубликовал список значимых боев на декабрь и январь, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Энтони Джошуа, GGG, "Канело", Райан Гарсия. Все в течении трех недель. Все на DAZN", - говорится в сообщении.

12 декабря встретятся Энтони Джошуа - Кубрат Пулев, 18-го Геннадий Головкин - Камил Шеремета, 19-го Сауль "Канело" Альварес - Каллум Смит, 2 января Райан Гарсия - Люк Кэмпбелл.

Отметим, что бой Головкин - Шеремета состоится в Холливуде (штат Флорида, США). GGG в рекордный 21 раз проведет защиту титула - на кону будут стоять пояса по версиям IBF и IBO, которые казахстанец завоевал в поединке с украинцем Сергеем Деревянченко.
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Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил Альварес Сауль Джошуа Энтони Смит Каллум
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Сегодня 14:49
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