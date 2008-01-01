Де Ла Хойя всерьез собрался возобновить карьеру и провести бой с Головкиным

47-летний топ-промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions), в прошлом обладатель золота Олимпийских игр 1992 года (Барселона, Испания) и экс-чемпион мира в шести весовых категориях, в июне намекнул на возобновление карьеры. Также заявил, что планирует проводить не выставочные поединки, а реальные бои против лучших из лучших, сообщает vRINGe.com.



В эфире радио-шоу The Ak & Barak Show ветеран и вовсе намекнул, что готов драться с первым номером среднего веса, грозным казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО): "Собираюсь вернуться на ринг в первом квартале 2021 года. И да, я говорю о реальном поединке. Что касается оппонента, сегодня кто-то упомянул имя боксера, которое меня сразу же заинтриговало. Не шучу, говорю серьезно. Я нацелен на бой против Головкина или такого типа боксера. Бойцов такого стиля я разберу без проблем. Скоро увидим...".



Отметим, что ранее официально было подтверждено, что следующий бой чемпион IBF Головкин проведет 18 декабря против обязательного претендента поляка Камила Шереметы. Бой пройдет на стриминге DAZN, с которым сотрудничает и сам Де Ла Хойя.