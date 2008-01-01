"Ночь, чтобы творить историю". Представлен проморолик к рекордной 21-й защите титула Головкина

Бой пройдет в Холливуде.

Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com©
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Сегодня 08:43
Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала проморолик к предстоящему бою казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ночь, чтобы творить историю", - говорится в подписи к видео.

Поединок пройдет 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN. GGG в рекордный 21 раз проведет защиту титула.

Последний раз Головкин бился в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. Шеремета в рамках того же шоу нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 08:43
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