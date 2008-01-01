"Ночь, чтобы творить историю". Представлен проморолик к рекордной 21-й защите титула Головкина

Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала проморолик к предстоящему бою казахстанца Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы
(21-0, 5 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Ночь, чтобы творить историю", - говорится в подписи к видео.
Поединок пройдет 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN. GGG в рекордный 21 раз проведет защиту титула.
Последний раз Головкин бился в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. Шеремета в рамках того же шоу нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.