"GGG - великий чемпион, но пришло время для замены". Шеремета - о титульном бое с Головкиным

Поединок будет показан DAZN.

Фото: mmaboxing.ru©
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Сегодня 08:17
Польский боксер Камил Шеремета (21-0, 5 KO) поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи в ринге с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

"Я хочу этот титул для Польши и моей семьи. GGG - великий чемпион, один из лучших в истории, но пришло время для замены. Спасибо за прекрасный шанс, я должен воспользоваться своей возможностью, чтобы стать первым чемпионом мира в среднем весе из Польши ", - приводит слова Шеремета DAZN.

Поединок пройдет 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN.

Последний раз GGG выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. Шеремета в рамках того же шоу нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса. Поляк является обязательным претендентом на титул Головкина по линии IBF.
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 08:17
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