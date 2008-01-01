"GGG - великий чемпион, но пришло время для замены". Шеремета - о титульном бое с Головкиным

Польский боксер Камил Шеремета
(21-0, 5 KO) поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи в ринге с казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО).
"Я хочу этот титул для Польши и моей семьи. GGG - великий чемпион, один из лучших в истории, но пришло время для замены. Спасибо за прекрасный шанс, я должен воспользоваться своей возможностью, чтобы стать первым чемпионом мира в среднем весе из Польши ", - приводит слова Шеремета DAZN.
Поединок пройдет 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN.
Последний раз GGG выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил
украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. Шеремета в рамках того же шоу нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса. Поляк является обязательным претендентом на титул Головкина по линии IBF.