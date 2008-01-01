Головкин сделал заявление про свой бой за титул чемпиона мира

Казахстанец Геннадий Головкин
прокомментировал свой ближайший бой против поляка Камила Шереметы
.
Главное событие вечера состоится 18 декабря в городе Холливуд (штат Флорида, США) и будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN.
"Это не просто бой. Это бой с большим смыслом. Я всегда очень уважаю всех своих противников. Я действительно скучал по боксу, и я хотел драться в этом году. Цель - в рекордный 21 раз защитить титул чемпиона мира", - сказал Головкин.
Шеремета является обязательным претендентом на титул Головкина по линии IBF. В последний раз казахстанец выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил
украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. Шеремета в рамках того же шоу нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.