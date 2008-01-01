Головкин сделал заявление про свой бой за титул чемпиона мира

Последний раз он боксировал осенью прошлого года.

Геннадий Головкин. Фото: DAZN©
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Сегодня 07:58
Казахстанец Геннадий Головкин прокомментировал свой ближайший бой против поляка Камила Шереметы.

Главное событие вечера состоится 18 декабря в городе Холливуд (штат Флорида, США) и будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN.

"Это не просто бой. Это бой с большим смыслом. Я всегда очень уважаю всех своих противников. Я действительно скучал по боксу, и я хотел драться в этом году. Цель - в рекордный 21 раз защитить титул чемпиона мира", - сказал Головкин.

Шеремета является обязательным претендентом на титул Головкина по линии IBF. В последний раз казахстанец выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. Шеремета в рамках того же шоу нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.
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Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил
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Сегодня 07:58
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