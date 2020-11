Стало известно место проведения боя Головкин - Шеремета

Бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям IBO и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и претендентом из Польши Камилом Шереметой (21-0, 5 KO) пройдет в городе Холливуд (штат Флорида, США), сообщают Vesti.kz.

Подробности организации поединка, о котором официально было объявлено сегодня, 25 ноября, рассказал со-промоутер GGG и глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Напомним, поединок состоится 18-го декабря. Головкин будет проводить обязательную защиту пояса IBF.

"GGG войдет в историю 18-го декабря с рекордной 21-й защитой своего титула чемпиона мира в среднем весе против обязательного претендента IBF Камила Шереметы", - написал Хирн в твиттере.

Он отметил, что бой будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN. А пройдет шоу в отеле-казино Hard Rock Holly.

. @gggboxing makes history on Dec 18 with a record breaking 21st defence of his World Middleweight title v IBF mandatory @szeremeta_kamil on @daznboxing from @HardRockHolly #BigDramaShow ???????? ???????? pic.twitter.com/JnMeT1xZ91 — Eddie Hearn (@EddieHearn) November 24, 2020

Ранее Головкин анонсировал свое возвращение на ринг. Предыдущий бой он провел в октябре прошлого года в Нью-Йорке, победив украинца Сергея Деревянченко.