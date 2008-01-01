Официально! DAZN объявил о бое Головкин - Шеремета. Названа дата

GGG будет защищать свой пояс IBF.

Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
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Сегодня 03:03

Чемпион IBO и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) проведет следующий бой 18-го декабря, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Официально о поединке GGG объявил стриминговый сервис DAZN. 

Казахстанец проведет обязательную защиту титула IBF против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO). 

Ранее Головкин анонсировал свое возвращение на ринг, отметив, что он идет к рекордной 21-й защите титула.

Напомним, предыдущий бой GGG провел в октябре прошлого года в Нью-Йорке, победив украинца Сергея Деревянченко

Метки:
Геннадий GGG Головкин Шеремета Камил IBO IBF Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 03:03
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