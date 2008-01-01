Непобежденный казахстанец с тремя титулами начал тренировочный лагерь к следующему бою

Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы (13-0, 9 КО) начал тренировочный лагерь к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz

Подготовка спортсмена стартовала на этой неделе в Алматы. Дата и место проведения следующего боя, а также соперник пока неизвестны.

Свой поединок Ербосынулы должен был провести против венгра Иштвана Сили (24-2-2, 12 КО) в Атырау в декабре этого года. Однако ухудшающаяся ситуация с коронавирусом вынудила Сили отказаться от поездки в Казахстан.