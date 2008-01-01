Непобежденный казахстанец с тремя титулами начал тренировочный лагерь к следующему бою

Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы
(13-0, 9 КО) начал тренировочный лагерь к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Подготовка спортсмена стартовала на этой неделе в Алматы. Дата и место проведения следующего боя, а также соперник пока неизвестны.
Свой поединок Ербосынулы должен был провести против венгра Иштвана Сили (24-2-2, 12 КО) в Атырау в декабре этого года. Однако ухудшающаяся ситуация с коронавирусом вынудила Сили отказаться от поездки в Казахстан.
Несмотря на случившееся, команда Ербосынулы, владеющего поясами WBC Asia, WBA International и WBO Global в своем дивизионе, планировала выступить до конца года.
Напомним, что в последнем бою 26 июля в Минске (Беларусь) Ербосынулы победил немца Нуху Лавалема (27-7, 15 КО). Сейчас Айдос занимает второе место в рейтинге WBA, шестое - в WBO, седьмое - в IBF и 15-е в WBC.