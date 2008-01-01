Стамбульский финал, Call of Duty 2 и доллар за 130 тенге. Каким был мир, когда Тайсон дрался в последний раз

Димаш Тулегенов

В воскресенье легендарный тяжеловес Майк Тайсон (50-6, 44 КО) проведет первый за 15 с лишним лет бой в профессиональном боксе. Его соперником станет экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший (66-9, 43 КО). Корреспондент Vesti.kz вспомнил, каким был мир, когда "Железный Майк" в последний раз выходил на ринг.



В июне 2005 года Тайсон провел свой 58-й бой в карьере. Поединок проходил в Вашингтоне (США), а соперником был ирландец Кевин Макбрайд (35-10-1, 29 КО). В самой концовке шестого раунда Майк упал на канаты, оказавшись буквально затолканным соперником. После этого Тайсон с трудом поднялся на ноги, а раунд подошел к концу. На седьмой раунд обессиленный Майк, который был лучше Макбрайда по всем статьям в стартовых трех трехминутках, просто не вышел. Это и стало тревожным звонком для болельщиков легенды. После боя Тайсон заявил, что завершает карьеру.







Спустя 15 лет Майк возвращается в профессиональный спорт и проведет поединок против другого легендарного представителя американского бокса. Итак, каким же был мир 15 лет назад? Мы приготовили для вас 20 интересных событий, которые произошли в 2005 году, чтобы вы еще лучше ощутили, насколько давно дрался Тайсон.



Начался второй президентский срок Джорджа Буша-младшего, а в России был пятый год правления Владимира Путина.







На церемонии "Оскар" был отмечен фильм "Авиатор", главную роль в котором сыграл Леонардо Ди Каприо. Кинокартина получила пять статуэток.







На российском телеканале ТНТ прошла премьера нового юмористического шоу Comedy Club.







На видеохостинге YouTube было размещено самое первое видео.







Чехи стали чемпионами мира по хоккею с шайбой, в финале победив Канаду - 3:0.







Московский ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА, а в финале был обыгран португальский "Спортинг" - 3:1. Один из голов - на счету Вагнера Лава







В том году прошел великий стамбульский финал, в котором "Ливерпуль" совершил камбэк века против "Милана" и завоевал титул победителя Лиги чемпионов - 3:3 (3:2 по пенальти)







Лэнс Армстронг стал первым велогонщиком, выигравшим "Тур де Франс" в седьмой раз подряд ("честные" времена Лэнса).







Доллар в обменных пунктах стоил 130 тенге (28 рублей).







Sony Ericsson и Nokia были в тренде.







Самой популярной песней была композиция группы Blue - Curtain Falls.







В странах СНГ мгновенно набрала популярность песня группы "Корни" - "25 этаж".







Роналдиньо стал обладателем "Золотого мяча", обойдя в голосовании Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда.







"Актобе" завоевал свое первое чемпионство в КПЛ.







Стартовал первый сезон сериала "Сверхъестественное".







Состоялась премьера мультфильма "Мадагаскар".







Вышла новая компьютерная игра Call of Duty 2.







Геннадий Головкин только готовился к дебюту в профессиональном боксе.







На "Первом канале" транслировали спортивно-развлекательное шоу "Большие гонки". В нескольких сезона принимала участие и команда Казахстана.







Это был мир без VK, Twitter, Instagram и TikTok.







Напомним, что бой между Тайсоном и Джонсом пройдет утром в воскресенье, 29 ноября. Трансляция будет на телеканале Qazsport, начало - в 07:50 по времени Нур-Султана.



Фото: "Коммерсант" (1), Getty Images (5), Zimbio (6), РИА Новости (7), France Football (9), Sky Sports (14), Kaztrk (15)