DAZN раскусили. В следующих боях Головкина и "Канело" увидели отсылку к их трилогии

Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов назвал дату возвращения казахстанца Геннадий Головкина (40-1-1, 35 КО) на ринг неслучайной. По его мнению, озвученному в интервью корреспонденту Vesti.kz, есть связь между днями поединков GGG и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО).



В частности, эксперт отметил, что подобные пересечения намекают на скорую встречу двух звезд мирового бокса.



"Пока все вроде бы идет к тому, что поединок Головкина с Камилом Шереметой состоится 18 декабря. Будем надеяться, что так оно и случится. Шеремета, конечно, - не бог весть какой соперник, но это всяко лучше, чем ничего. Все-таки Головкин не выступал уже больше года, а в его возрасте длительные простои на пользу точно не идут.



К тому же, я подозреваю, что такая дата выбрана транслятором (DAZN) вовсе не случайно. Бой с Шереметой, если состоится, пройдет накануне поединка "Канело" - Смит. Обычно, такие пересечения имеют направленный и простой умысел, предваряя скорое свидание в ринге фаворитов. В данном случае, конечно же, речь о Головкине и Альваресе", - сообщил Горюнов.

Головкин и "Канело" договорились о третьем бое



Напомним, их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил мексиканец.

18 декабря Головкину предстоит защита титула IBF в среднем весе против обязательного претендента из Польши Шереметы (21-0, 5 КО).

У "Канело" на 19 декабря намечен бой за титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе с британцем Каллумом Смитом (27-0, 19 КО).