Я король среднего веса. Я побью кого угодно - Жанибек Алимханулы

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) сделал очередное громкое заявление.

"Я хочу повторить это еще раз. Я король в 160 фунтах. Кто разбирается в боксе, тот знает это. Если у чемпионов есть вопросы, они получат ответы в ринге. Я побью кого угодно", - написал боксер в твиттере.

Ранее Алимханулы неоднократно бросал вызов чемпионам мира в среднем весе. На данный момент таковыми являются его соотечественник Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО; IBF и IBO), мексиканец Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО; WBA Super и WBC Franchise), американцы Джермалл Чарло (31-0, 22 КО; WBC) и Деметриус Андраде (29-0, 18 КО; WBO).

Сам Алимханулы владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas. Свой последний бой он провел в сентябре, когда

I want to say it again. I';m the king of 160 pounds. Who understands boxing, they all know it. If champions have questions they should get answers in the ring. I will beat anyone. pic.twitter.com/RQZTwLzRf7

— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) November 23, 2020 [removed][removed]" target="_blank">нокаутировал во втором раунде аргентинского боксера Гонсало Корию (16-4, 6 КО).