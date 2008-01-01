В Казахстане покажут в прямом эфире бой Майк Тайсон - Рой Джонс

Поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим в Казахстане можно будет посмотреть в прямом эфире, сообщают Vesti.kz.

Трансляция состоится на телеканале Qazsport в воскресенье, 29 ноября, и начнется в 07:50 по столичному времени.

Бой пройдет в полноценном восьмираундовом формате и станет главным на шоу под названием "Битва легенд", которое состоится в Карсоне (штат Калифорния, США). WBC подготовил специальный пояс для победителя.

На счету 53-летнего Тайсона 58 боев, 50 из которых он выиграл. В своем последнем поединке в 2005 году он досрочно проиграл Брайану Макбрайду.

51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений. В последний раз он выходил на ринг два года назад, победив Скотта Сигмона.