Стала известна дата следующего боя "молодежного" чемпиона WBC из Казахстана

Казахстанец Садриддин Ахмедов (11-0, 10 КО), владеющий титулом "молодежного" чемпиона WBC в первом среднем весе, вернется на ринг в декабре, сообщает RDS.ca.



Бой состоится 18 или 19 декабря, место и соперник пока неизвестны.



В любительском боксе Ахмедов становился чемпионом мира среди молодежи. В профи он дебютировал в апреле 2018 года и выиграл все свои 11 боев, десять из которых провел в Канаде, а еще один - в Казахстане.



В последнем поединке он в декабре 2019 года в Монреале нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (12-6-2, 7 КО).