Стала известна дата следующего боя "молодежного" чемпиона WBC из Казахстана

Последний поединок он провел в декабре.

Фото: Eye of the Tiger Management©
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Сегодня 12:23

Казахстанец Садриддин Ахмедов (11-0, 10 КО), владеющий титулом "молодежного" чемпиона WBC в первом среднем весе, вернется на ринг в декабре, сообщает RDS.ca.

Бой состоится 18 или 19 декабря, место и соперник пока неизвестны.

В любительском боксе Ахмедов становился чемпионом мира среди молодежи. В профи он дебютировал в апреле 2018 года и выиграл все свои 11 боев, десять из которых провел в Канаде, а еще один - в Казахстане.

В последнем поединке он в декабре 2019 года в Монреале нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (12-6-2, 7 КО).

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Бокс Профи-бокс
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Сегодня 12:23
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