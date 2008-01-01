"Препятствий нет никаких". Эксперт - о судьбе третьего боя Головкина с "Канело"

Препятствий для проведения третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным
и мексиканцем Саулем Альваресом
нет. Об этом в интервью корреспонденту Vesti.kz
сообщил шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов
.
"Все оказалось проще (для потенциального третьего боя Альвареса и Головкина) - Сауль расстался только с Golden Boy, но продолжит выступать на DAZN.
В частности, предстоящий поединок мексиканца против Каллума Смита с легкой руки Эдди Хирна состоится именно на этой стриминговой платформе. А значит, препятствий для организации трилогии "Канело "и Геннадия нет никаких", - отметил Горюнов.
Напомним, совсем недавно звезда мексиканского бокса развязал себе руки. Альварес после длительных споров и конфликта разорвал контракты с Golden Boy Promotions и стриминговым сервисом DAZN, тем самым обеспечив себя полной свободой - отныне он может
выбирать себе кого угодно в соперники, не оглядываясь на то, не бьются ли между собой платформы для трансляции.
Первым его соперником после этих событий будет чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе британец Каллум Смит.
Головкин же предположительно 18 декабря выйдет
на ринг против поляка Камила Шереметы
.