DAZN решил пересмотреть контракт Головкина на 100 миллионов долларов

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) и стриминговый сервис DAZN ведут переговоры о пересмотре ранее подписанного договора. Об этом сообщает The Athletic.

По контракту, Головкин должен был заработать 100 миллионов долларов за шесть поединков. Казахстанцу осталось провести три боя, но в DAZN попросили боксера пересмотреть условия сделки, согласно которой ему полагались 15 миллионов долларов в качестве гарантированного гонорара за бой.

По информации инсайдера The Athletic Майка Коппинджера, стороны близки к завершению реструктуризации.

"Источники сообщили, что Головкин и DAZN близки к заключению реструктуризированной сделки о возвращении чемпиона в бою против Камила Шереметы, который состоится 18 декабря, предположительно во Флориде.

DAZN попросил GGG сократить его гонорар. Сделка на шесть боев гарантировала ему выплату 15 миллионов долларов за каждый поединок", - написал Коппинджер в твиттере.

В последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.