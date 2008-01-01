Победа Смита над "Канело" не станет большим сюрпризом, это идеальное время - Эдди Хирн

Британский промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing заявил в беседе с SunSport, что победа подопечного и обладателя титула WBA Super в суперсреднем весе британца Каллума Смита (27-0, 19 КО) в предстоящем поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО) не станет для него чем-то шокирующим.

Он отметил, что все складывается как нельзя лучше для Смита.

"Эта победа войдет в историю как одна из величайших для британского бокса, но мне-то известно, насколько хорош Каллум, так что она не станет для меня большим сюрпризом. Смит умеет очень многое, и он уверен, что является лучшим суперсредневесом в мире. Этот бой пришел для Каллума в идеальное время", сказал Хирн, слова которого приводит vRINGe.com.

Напомним, поединок Альварес-Смит состоится 19 декабря в Сан-Антонио.