Инсайдер озвучил новую дату боя Ковалева против кубинского боксера

В последнем поединке он проиграл Альваресу.

Сергей Ковалев. Фото: boxingscene.com©
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Сегодня 13:33
Бой между экс-чемпионом мира россиянином Сергеем Ковалевым (34-4-1, 29 КО) и экс-претендентом из Кубы Салливаном Баррерой (22-3, 14 КО) предварительно перепланирован на 30 января. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера из The Athletic.

Поединок будет транслироваться в США на стриминге DAZN.

Стороны ранее договорились о том, что россиянину предстоит провести еще два боя с фиксированным гонораром в размере 2,5 миллиона долларов. Таковыми были условия сделки по бою между Ковалевым и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО) - в ноябре 2019 года "Канело" нокаутировал Ковалева в 11-м раунде, отобрав титул по версии WBO.

Предположительно бой Ковалев - Баррера пройдет в рамках шоу от Golden Boy Promotions. Соперники должны были встретиться еще 25 апреля, но из-за вспышки коронавируса поединок перенесли. 
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Профессиональный бокс Ковалев Сергей Баррера Салливан
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 13:33
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