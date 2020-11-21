Инсайдер озвучил новую дату боя Ковалева против кубинского боксера

Бой между экс-чемпионом мира россиянином Сергеем Ковалевым
(34-4-1, 29 КО) и экс-претендентом из Кубы Салливаном Баррерой
(22-3, 14 КО) предварительно перепланирован на 30 января. Об этом сообщает vRINGe.com
со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера из The Athletic.
Поединок будет транслироваться в США на стриминге DAZN.
Стороны ранее договорились о том, что россиянину предстоит провести еще два боя с фиксированным гонораром в размере 2,5 миллиона долларов. Таковыми были условия сделки по бою между Ковалевым и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО) - в ноябре 2019 года "Канело" нокаутировал
Ковалева в 11-м раунде, отобрав титул по версии WBO.
Предположительно бой Ковалев - Баррера пройдет в рамках шоу от Golden Boy Promotions. Соперники должны были встретиться еще 25 апреля, но из-за вспышки коронавируса поединок перенесли.
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