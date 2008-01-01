Стало известно, допустят ли зрителей на бой "Канело" за два титула

Запланированный на 19 декабря поединок между британцем Каллумом Смитом
(27-0, 19 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом
(53-1-2, 36 КО) пройдет со зрителями, сообщает vRINGe.com
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Бой состоится на стадионе Alamodome в Сан-Антонио (штат Техас, США), способном вместить до 72 000 зрителей. На кону будут стоять титулы WBA Super и The Ring.
Несмотря на пандемию, публика будет допущена на арену, но рассадят болельщиков в соответствии с карантинными предписаниями.
31 октября на этой арене прошел вечер бокса, главным событием которого стал поединок
Джервонты Дэвиса и Лео Санта Круса. Его посетило около 9 000 человек.
Для Альвареса предстоящее выступление станет вторым на данной арене, где он в апреле 2013 года с трудом перебоксировал американца Остина Траута.