Стало известно, допустят ли зрителей на бой "Канело" за два титула

Уже известно о месте проведения главного события вечера.

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Сегодня 11:46
Запланированный на 19 декабря поединок между британцем Каллумом Смитом (27-0, 19 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО) пройдет со зрителями, сообщает vRINGe.com.

Бой состоится на стадионе Alamodome в Сан-Антонио (штат Техас, США), способном вместить до 72 000 зрителей. На кону будут стоять титулы WBA Super и The Ring.

Несмотря на пандемию, публика будет допущена на арену, но рассадят болельщиков в соответствии с карантинными предписаниями.

31 октября на этой арене прошел вечер бокса, главным событием которого стал поединок Джервонты Дэвиса и Лео Санта Круса. Его посетило около 9 000 человек.

Для Альвареса предстоящее выступление станет вторым на данной арене, где он в апреле 2013 года с трудом перебоксировал американца Остина Траута.
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Профессиональный бокс Альварес Сауль Смит Каллум США
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Сегодня 11:46
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