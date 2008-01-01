Казахстанский проспект за 43 секунды нокаутировал мексиканского боксера

Это был его восьмой бой.

Фото: kazproboxing©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 10:22
Непобежденный казахстанский боксер Серик Мусадилов (8-0, 8 КО), выступающий в первом тяжелом весе (до 90,718 килограмма), одержал восьмую победу на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз он бился в Хайалиа (штат Флорида, США) против 29-летнего мексиканца Даниэля Нахеры. Бой был рассчитан на шесть раундов, но завершился на 43-й секунде, когда 26-летний Мусадилов загнал соперника в угол и забил его до досрочной победы.
Как итог, Мусадилов записал на свой счет восьмую победу в восьми боях (все досрочно).

Ожидается, что следующий поединок казахстанец проведет 29 января. Соперник пока неизвестен.
Метки:
Профессиональный бокс
Бокс Профи-бокс
1
Сегодня 10:22
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